مصر تعتزم إصدار أدوات دين بقيمة 44.25 مليار جنيه خلال أسبوعين

تعتزم وزارة المالية، إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 44.25 مليار جنيه خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري.

وأضاف الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أنها تعتزم طرح أدوات دين حكومية بقيمة 21.75 مليار جنيه في الأسبوع الأول من يناير، فيما تبلغ إصدارات الأسبوع الثاني نحو 22.5 مليار جنيه.

وتخطط الوزارة، طرح أذون خزانة لآجال 91 و182 و273 و264 يوما بقيم 11.75 و11.25 و9.5 و9.5 مليار جنيه على التوالي، وفقا للبيان.

في المقابل تستهدف المالية طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية 2.25 مليار جنيه خلال الأسبوعين، وتبلغ قيمة السندات لآجال 5 و7 و10 سنوات نحو 500 مليون جنيه لكل طرح على حدى، فيما تبلغ سندات لأجل 3 سنوات نحو 750 مليون جنيه.

وتقوم وزارة المالية بالإعلان عن خطط الطرح مطلع كل ربع مالي، إلا أنها أعلنت عن خطة أسبوعين فقط من الربع الثالث من العام المالي الجاري دون إبداء أسباب.

وقالت وزارة المالية، إن عجز الموازنة العامة تراجع إلى 3.3% خلال الفترة من يوليو – أكتوبر من العام المالي 2016- 2017 إلى 107.3 مليار جنيه (تُعادل 3.3% من الناتج المحلي).

وشهدت إصدارات أذون وسندات الخزانة ارتفاعاً بنسبة 10% خلال 2016 لتبلغ 1.136 تريليون جنيه، مقابل إصدارات بلغت 1.022 تريليون جنيه في 2015.

وألغت وزارة المالية إصدار أدوات الدين بقيمة 67.15 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2016 بخلاف الخطة الموضوعة، بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار.

وانخفضت إصدارات الربع الأخير إلى 257.5 مليار جنيه، مقابل نحو 324.5 مليار جنيه في الخطة السابقة الموضوعة مطلع أكتوبر الماضي.