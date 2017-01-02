بعد وفاة أمين مجلس الدولة.. تأجيل التحفظ على أموال مدير مشتريات مجلس الدولة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر قرار النائب العام بطلب التحفظ على أموال وكافة ممتلكات جمال اللبان، مدير ادارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة وزوجته، على خلفية التحقيق الذي تجريه نيابة أمن الدولة العليا في شأن قضية الرشوة المالية لجلسة غدًا الثلاثاء، لإعلان زوجة المستشار وائل شلبى بالتحفظ على أموالها .

صدر القرار برئاسة المستشار صبحي عبد الوهاب اللبان، وعضوية المستشارين علاء الدين البيلي وطاهر نبيل النحاس.

وقال ممثل النيابة العامة، إن المستشار وائل شلبى لم يحضر جلسة اليوم لوفاته أمس بمحبسه.

وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين الثلاثة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.

وأوضح مصدر قضائي، أنه ينتظر إصدار النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا مماثلا بالتحفظ على الأموال بحق المستشار المستقيل، وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة المتهم في ذات القضية.