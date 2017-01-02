«الصحة»:2110 سيارة إسعاف ومروحيتين لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وضع خطة شاملة للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد ، مشيرة إلى أن الخطة بدأ تنفيذها يوم الخميس الماضي، وتستمر حتى انتهاء الاحتفالات.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أن الخطة تشمل الدفع بـ 2110 سيارة اسعاف مجهزة وموزعة على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الكنائس بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري وعدد 2 طائرة مروحية.

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> وأشارت الي أن خطة التأمين الإسعافية تشمل رفع درجة الإستعداد بجميع مرافق الإسعاف، إضافة إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع‪.

وأضافت الوزارة، أن الخطة تشمل رفع درجة الإستعداد بجميع مرافق الإسعاف، والتنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث.

كما تشمل الخطة رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية، واعتبارها مستشفيات إخلاء خط أول، وتحديد بعض المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمعاهد التعليمية والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وبعض المستشفيات الجامعية كمستشفيات إخلاء خط ثان، وكذلك التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، بالإضافة إلى تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إلى جانب التأكد من زيادة أعداد الاطباء النوبتجيين بالاقسام الحرجة خلال الفترة المذكورة ، وتوافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ ، والتأكد من وجود أطباء وفنيين بالأقسام المعاونة ” الأشعة ، المعمل ، بنك الدم ” خلال فترة رفع درجة الاستعداد ، وجاهزية كافة أجهزة الأقسام الحرجة والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة.

> وتشمل الخطة أيضًا، التأكد من توافر أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة بالمراكز الإقليمية لنقل الدم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية .

في السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية “أزمات”، وإنعقدت بشكل دائم يومي 31 ديسمبر 2016 و 1 يناير 2017 ، ولا زالت الغرفة تحت الاستدعاء خلال الفترة من 2 إلى 6 يناير 2017 ، وتنعقد يومي 7 و 8 يناير 2017 بشكل دائم.