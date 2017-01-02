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الخميس المقبل.. صالون «مصر المبدعه» يستضيف الموسيقار هانى شنودة

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الخميس المقبل.. صالون «مصر المبدعه» يستضيف الموسيقار هانى شنودة الخميس المقبل.. صالون «مصر المبدعه» يستضيف الموسيقار هانى شنودة

يحل الموسيقار هانى شنودة ضيفا على الصالون الثقافى المقام فى قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. نيفين الكيلاني، وذلك في السابعة مساء الخميس 5 يناير المقبل.
> وتقام الأمسية تحت عنوان “فى مدح عيسى ومحمد” ضمن فعاليات الشهرى “ المبدعه”، الذى يديره الشاعر محمد أحمد بهجت،ويتحدث “شنودة ” عن دور الفن فى مواجهة الفتن الطائفيه ،وأشهر الأعمال التى قدمت فى مدح السيد المسيح “عليه السلام”،وخاتم الإنبياء محمد “صلى الله عليه وسلم”.

كما يعرض فيلم عروسة نويل من إخراج الفنان ناصر عبد الحفيظ، وتختتم فقرات الصالون بمزج بين أشعار محمد بهجت مزينة بأبيات من بردة البوصيري، مع أجمل أغاني المديح، منها لجل النبي لمحمد الكحلاوي، المسيح لعبد الحليم حافظ، مدد لمحمد منير، وأغان تراثية أخري تقدمها فرقة “غنا مصري” بقيادة الموسيقار محمد باهر، وبمشاركة المطربين الشباب رباب ناجي، ماهر محمود، مصطفي سامي،و محمد فوزي.

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