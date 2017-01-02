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الأرصاد: طقس الغد شتوى شديد البرودة .. والصغرى بالقاهرة 8 درجة

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الأرصاد: طقس الغد شتوى شديد البرودة .. والصغرى بالقاهرة 8 درجة الأرصاد: طقس الغد شتوى شديد البرودة .. والصغرى بالقاهرة 8 درجة

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شتوى مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وعلى غرب البحر الأبيض المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 08 16

الإسكندرية 07 16

مطروح 08 15

بورسعيد 08 16

دمياط 08 17

بلطيم 08 17

الإسماعيلية 03 16

السويس 04 17

العريش 04 17

نخل 02 14

طابا 03 15

الطور 09 19

مرسى علم 12 20

الغردقة 11 19

شرم الشيخ 12 20

رفح 03 16

كاترين صفر 12

سيوة 03 14

المنيا 03 16

الفيوم 05 17

رأس سدر 08 17

أبوسمبل 08 21

وسط الدلتا 08 15

أسيوط 03 16

سوهاج 04 17

الأقصر 08 19

أسوان 08 20

شلاتين 14 22

حلايب 16 21

الوادى الجديد 07 17

قنا 07 18

نويبع 12 18

السلوم 05 14

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 19 33

المدينة 13 26

الرياض 08 24

المنامة 17 13

أبوظبى 18 24

الدوحة 18 25

الكويت 09 20

دمشق صفر 11

بيروت 12 15

عمان 01 09

القدس 03 11

غزة 09 17

بغداد 05 16

مسقط 20 27

صنعاء 02 25

الخرطوم 16 32

طرابلس 07 16

تونس 10 17

الجزائر 08 16

الرباط 07 21

نواكشوط 18 32

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -11 -03

اسطنبول 04 09

اسلام اباد 08 18

نيودلهى 09 22

جاكرتا 25 33

بكين -05 10

كوالامبور 24 30

طوكيو 02 12

أثينا 05 13

روما 02 13

باريس صفر 04

مدريد 02 11

برلين 03 04

لندن 02 05

مونتريال -02 02

موسكو -10 -02

نيويورك 06 09

واشنطن 08 11


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