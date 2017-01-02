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مجدى العجاتى: مشكلة بطء التقاضى أزلية.. والقضاء معذور لأنه مقيد بنصوص

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مجدى العجاتى: مشكلة بطء التقاضى أزلية.. والقضاء معذور لأنه مقيد بنصوص مجدى العجاتى: مشكلة بطء التقاضى أزلية.. والقضاء معذور لأنه مقيد بنصوص

>كتب ـ إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إننا نعانى من مشكلة بطء التقاضى منذ سنوات طويلة، ودائما ما يتم إلقاء اللوم على القضاء، لكن فى الحقيقة القضاء معذور لأنه مقيد بالنصوص التى أمامه، وعليه كان لابد من إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة ويقضى على بطء التقاضى، وفى الوقت نفسه بما لا يخل بحقوق المتهم فى محاكمة عادلة.

 

وأضاف خلال حضوره أولى ورش العمل المنعقدة بوزارة العدل من أجل تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحضور المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن الدستور يحترم حقوق المواطنين ويضمن المحاكمات العادلة، قائلا، كل ما نتمناه أن نخرج من ورش العمل بتعديلات تعالج مشاكل بطء التقاضى.


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