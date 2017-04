موجز أخبار مصر للساعة 1 ..انتحار وائل شلبى داخل محبسه

نشر " اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انتحار وائل شلبى أمين مجلس الدولة السابق والمتهم فى قضية الرشوة الكبرى داخل محبسه وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شتوى مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وعلى غرب البحر الأبيض المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بدأت محكمة جنايات القاهرة، قرار النائب العام المتعلق بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة وزوجته منى محمد عبد الستار ومدحت عبد الصبور ورباب محمد، على خلفية التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى اتهامه بقضية الرشوة المعروفة إعلاميا ب"مغارة على بابا".

أكد سيد بحيرى دفاع وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة السابق، أن موكله انتحر بواسطة كوفية داخل مقر الرقابة الإدارية، وذلك بسبب حالته النفسية السيئة.

وأوضح البحيرى لـ"اليوم السابع" أن موكله قال للنيابة أمس، إنه سينتحر اليوم بسبب الظروف النفسية وحاولت الهيئة والنيابة وهيئة الدفاع اقتناعه بعدم القدوم على هذه الخطوة إلا أنه قام بتنفيذها.

أخطرت الأجهزة الأمنية مشرحة زينهم منذ قليل بالاستعداد لاستقبال جثة المستشار وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة المستقيل، والذى انتحر داخل محبسه على ذمة التحقيقات فى قضية الرشوة، لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.

وصل جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، المتهم الرئيسى فى قضية رشوة على بابا، لحضور جلسة نظر قرار النائب العام المتعلق بالتحفظ على أمواله وكافة ممتلكاته على خلفية التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى اتهامه بقضية الرشوة.

سلم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، منى السيد إبراهيم بدر "فتاة عربة البضائع"، شقتها بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، بعدما تم الانتهاء من تشطيبها، وتأثيثها.

انتقل عدد من خبراء مصلحة الطب الشرعى إلى محبس المستشار وائل شلبى أمين مجلس الدولة السابق المتهم فى قضية الرشوة الكبرى لفحص جثمانه وتحديد أسباب وفاته.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تصدر مصلحة الطب الشرعى فى وقت لاحق تقريرا تحدد فيه أسباب وملابسات الوفاة.

سلم الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان يرافقة اللواء رضا فرحات محافظ الاسكندرية بتسليم منى السيد شقتها التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفيرها لها بمنطقة المندرة قبلى.

وقال المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن الوزاررة وفت بوعدها للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير مسكن للسيدة منى السيد.

أكدت مصادر مقربة من المستشار وائل شلبى الذى صدر له قرار بالحبس مساء أمس من نيابة أمن الدولة فى قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة، أن الأمين العام لمجلس الدولة المستقيل انتحر داخل السجن منذ قليل .

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل النشرة الدورية التى تصدرها الإدارة المركزية لشؤن الصيدلة بوزارة الصحة شهرياً حول الأدوية الناقصة والمتوفرة بالأسواق.

وتتضمن نشرة نواقص الأدوية الصادرة عن وزارة الصحة 3 مرفقات، الأول يوضح وجود 221 صنفاً دوائياً غير موجودة بالسوق، ولكن لهم مثائل وبدائل فى الأسواق، ويجب استشارة الطبيب فى حالة صرف البديل أو المثيل.

تواجه تركيا موجة من العنف والإرهاب الوحشى الذى يفتك يوما تلو آخر بعشرات القتلى ما بين أتراك وأجانب، مدنيين وعسكريين، ورغم أن تلك الهجمات الدموية مستمرة منذ أكثر من عام ونصف، إلا أن السلطات التركية لم تستطع حتى الآن، برغم قوة مؤسساتها ردعها أو الحد منها. وهذا ما جعل بعض المحللين إلى البحث عن أسباب تلك الأزمة وسبل حلها.

فى تطورات جديدة ومتلاحقة بقضية الأمين العام السابق لمجلس الدولة، الذى ألقت جهات التحقيق القبض عليه أمس، لتورطه فى قضية الرشوة المتهم فيها جمال اللبان، مدير المشتريات بالمجلس الدولة، نحرّ وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة، نفسه داخل محبسه صباح اليوم الاثنين، تنفيذا للتهديدات التى قالها أمس خلال التحقيقات التى جرت بمعرفة نيابة الدولة العليا، التى حبسته 4 أيام على ذمة القضية.

كشفت حكومة المهندس شريف إسماعيل، عن الإجراءات والقرارات التى اتخذتها للحفاظ على الأمن القومى المصرى خلال الفترة من مارس 2016 إلى سبتمبر 2016، عن طريق 3 محاور رئيسية، أولهما: "تكثيف جهود مكافحة الإرهاب" من خلال 53 إجراء مقابل 29 مشروع، و"تعزيز الأداء الأمنى وتطوير منظومة الأمن" من خلال 66 إجراء، وأخيراً "التطوير المستمر للقوات المسلحة" من خلال 12 إجراء بإجمالى 131 إجراء و29 مشروع (160 إجراء وقرار وتشريع ومشروع).

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفي الجندى، الأسبوع المقبل ملف سد النهضة، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة أوغندا.

كما تناقش اللجنة اللقاء الذي جمع 4 رؤساء لجان نوعية مع وزير الخارجية سامح شكرى.

جدير الذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بزيارة أوغندا تلبية لدعوة الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، فى ضوء العلاقات الإيجابية والمتطورة بين البلدين وذلك في النصف الثاني من شهر ديمسبر الجارى، فيما قام وفد رسمي للمملكة العربية السعودية، إلى سد النهضة الأثيوبي، مؤخراً.

طالب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بعمل وحدات معالجة للمنتجعات والمصانع الكائنة على نهر النيل مباشرة لتنقية مياه الصرف الصحى التى يتم التخلص منها فى النيل مباشرة دون معالجة.

وشدد هيبة، خلال كلمته اليوم الإثنين، فى اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة التعديات على نهر النيل، برئاسة هشام الشعينى، فى حضور عدد من ممثلى الحكومة، على ضرورة سن تشريع يعاقب كل من يلوث نهر النيل بأقصى عقوبة، لأنهم يتسببون فى إصابة المواطنين بالأمراض الفتاكة والخطيرة.

قال النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن الزيارة التى جمعته و3 رؤساء لجان نوعية، مع السفير سامح شكري وزير الخارجية، تناول السياسة الخارجية لمصر، وتأكيدات بأن مصر ليست تابعه لأحد.

وأضاف الجندى خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب: "انتهى عهد Now is Now "، قائلا: "مصر لديها مصالحها ورؤيتها للسياسة الخارجية، ومش هنطاطى عشان لقمة العيش".

شهدت محاور القاهرة والجيزة ظهور كثافات مرورية أعلى الطرق التى أدت إلى تباطؤ حركة السيارات بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات المرورية بهدف تسيير حركة السيارات.

