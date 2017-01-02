تهالك الهياكل الخرسانية لمحطة مياه "العدلية" وسوء خزانات "عزب النهضة" بدمياط

دمياط – معتز الشربينى

شن رجال فرع الرقابة الإدارية بدمياط، برئاسة العميد عادل عياد رئيس الفرع والمقدم أحمد عادل، حملة على محطات مياه الشرب فى محافظة دمياط، شملت محطة العدلية وعزب النهضة، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية والمعمل المشترك، للتأكد من مطابقة المحطات للقياسات العالمية والالتزام بالمعايير لمياه الشرب.

وكشف رجال الرقابة تهالك الهياكل الخرسانية لمحطة مياه العدلية، كما أن خزانات مياه محطة عزب النهضة الأرضية سيئة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات التى يقوم بها رجال فرع الرقابة الإدارية بدمياط على المنشآت الحكومية والأسواق.