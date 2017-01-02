أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تهالك الهياكل الخرسانية لمحطة مياه "العدلية" وسوء خزانات "عزب النهضة" بدمياط

Google+ Print
تهالك الهياكل الخرسانية لمحطة مياه "العدلية" وسوء خزانات "عزب النهضة" بدمياط تهالك الهياكل الخرسانية لمحطة مياه "العدلية" وسوء خزانات "عزب النهضة" بدمياط

>دمياط – معتز الشربينى

شن رجال فرع الرقابة الإدارية بدمياط، برئاسة العميد عادل عياد رئيس الفرع والمقدم أحمد عادل، حملة على محطات مياه الشرب فى محافظة دمياط، شملت محطة العدلية وعزب النهضة، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية والمعمل المشترك، للتأكد من مطابقة المحطات للقياسات العالمية والالتزام بالمعايير لمياه الشرب.

وكشف رجال الرقابة تهالك الهياكل الخرسانية لمحطة مياه العدلية، كما أن خزانات مياه محطة عزب النهضة الأرضية سيئة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات التى يقوم بها رجال فرع الرقابة الإدارية بدمياط على المنشآت الحكومية والأسواق.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365