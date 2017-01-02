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مدير أمن البحيرة: جنازة عسكرية للشهيد "جميل أحمد جميل" بمسقط رأسه

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مدير أمن البحيرة: جنازة عسكرية للشهيد "جميل أحمد جميل" بمسقط رأسه مدير أمن البحيرة: جنازة عسكرية للشهيد "جميل أحمد جميل" بمسقط رأسه

>البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أعلن  اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، عن تنظيم جنازة عسكرية للشهيد أمين شرطة سرى  "جميل أحمد جميل الحريف" 38 سنة من قوة وحدة مباحث مركز بدر ، والذى استشهد اليوم أثناء ضبط تشكيل عصابى فى البحيرة.

 

نعى مدير أمن البحيرة أسرة الشهيد "أمين شرطة سرى" جميل أحمد جميل الحريف 38 سنة من قوة وحدة مباحث مركز بدر، والذى استشهد اليوم أثناء ضبط تشكيل عصابى فى البحيرة، مضيفا أن شهداء الشرطة الأبطال ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وأمن وسلامة المواطنين.

وأوضح مدير أمن البحيرة أن وزير الداخلية مجدى عبد الغفار وجه بتقديم كافة أوجه الدعم لأسرة الشهيد الذى سطر اسمه بأحرف من نور فى سجل الواجب والشرف، وأنه سيتم تشيع جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية من مسقط رأسه بقرية بولين بمركز كوم حمادة .
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كان قد استشهد أمين شرطة، وأصيب ضابط، خلال ضبط تشكيل عصابى مكون من 8 أشخاص تخصص فى سرقة المواشى بمركز بدر بالبحيرة.


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