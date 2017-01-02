إحباط محاولة تهريب ألعاب نارية محظور دخولها البلاد بميناء بورسعيد

بورسعيد _ محمد فرج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى بالمنطقة الشرقية قطاع الالتزام من إحباط محاولة تهريب ألعاب نارية قادمة من ميناء شانغهاى بالصين إلى ميناء بورسعيد وتم تحرير المحضر الجمركى وإخطار نيابة الميناء لمباشرة التحقيق.

أفادت المعلومات الواردة عن البيانات الجمركية أرقام 4442,4564 COSU الواردة من ميناء شنغهاى بالصين إلى ميناء بورسعيد بساحة المستودع العام لصنف أثقاب الكبريت داخل الحاوية رقم 4046068RFCU ,6875146 CCLO بأن هناك أصناف محظور دخولها البلاد .

تم تشكيل لجنة جمركية وأمنية برئاسة العميد حمدى صالح رئيس مباحث شرطة موانئ بورسعيد لكشف مشمول الحاوية وتبين من خلال الفحص وجود 676 كرتونة ألعاب نارية عبارة عن شماريخ أطوال متنوعة تقدر بـ 659 ألف و448 شمروخ و40 طلقة ألعاب نارية مخبأة خلف كراتين أثقاب الكبريت.

على الفور تم التحفظ على المضبوطات ومشمول الحاوية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية حيال إخطار السلطات المختصة وتحرير المحضر الجمركى وتحصيل الرسوم والغرامات الجمركية وإخطار نيابة الميناء لمباشرة التحقيق .