الجمعية العمومية العادية للأهلي يومى 23 و24 مارس

كتب رمضان حسن

حدد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر، يومى 23 و24 مارس القادم لعقد أعمال الجمعية العمومية العادية للنادى.

وتناقش الجمعية العمومية العديد من الأمور الهامة فى مقدمتها مقترحات السادة الأعضاء والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن اعمال السنة المنتهية فى 31/12/2016 وبرنامج النشاط وخطة العمل لعام 2017 بالإضافة لاعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 ومشروع الموازنة لعام 2017.

يبدأ الاجتماع الأول للجمعية يوم الخميس الموافق 23/3/2017 فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة الثانية بعد الظهر ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الاغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية (50% +1) وفى حالة اكتمال النصاب القانونى يتم مناقشة جدول الأعمال.

أما الاجتماع الثانى فيبدأ يوم الجمعة الموافق 24/3/2017 فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة الثالثة عصراً وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة ووفقاً لتوقيت الآذان ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور 20% من عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بحضور 1000 عضو أيهما أقل على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال فى حالة اكتمال النصاب القانونى الساعة الثالثة عصراً مباشرة بالصالة المغطاة بالنادى.

يجب على العضو لحضور اجتماع الجمعية العمومية إحضار إثبات شخصية رسمى بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادى لعام 2016 أو 2017 حتى يتمكن من الإدلاء بصوته.

آخر موعد للسادة المسددين للاشتراك السنوى والإدراج بكشوف الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوماً.