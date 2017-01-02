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محمد الننى يحصل على إذن راحة 24 ساعة وينضم للمنتخب غدا

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محمد الننى يحصل على إذن راحة 24 ساعة وينضم للمنتخب غدا محمد الننى يحصل على إذن راحة 24 ساعة وينضم للمنتخب غدا

>كتب محمد مراد

وصل فجر اليوم الاثنين محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى إلى القاهرة، استعداداً للانضمام لمعسكر الأول للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون فى الفترة من 14 يناير حتى 5 فبراير.

 

حصل الننى على إذن من الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر بالانضمام للمنتخب غداً الثلاثاء للحصول على راحة اليوم بعد خوضه لمباراة أرسنال الإنجليزى أمام كريستال بالاس بالدورى وشهدت مشاركة اللاعب أساسيا حتى الدقيقة 70.

 

كما ينضم غداً محمد صلاح المحترف بروما الإيطالى إلى صفوف الفراعنة بعد عودته من لندن مساء اليوم.


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مصر 365

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