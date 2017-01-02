سقوط عصابة تزوير مطبوعات وزارة المالية لبيعها لمستوردى السجائر

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

القت مباحث قسم شرطة باب الشعرية، القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 اشخاص، يقومون بتزوير المطبوعات الخاصة بوزارة المالية بمطبعة خاصة بالمتهم الاول وبيعها إلى مستوردي السجائر مقابل مبالغ مالية.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية بقيام" عربى.س.ع. 27 سنة" صاحب مطبعة، والسابق اتهامه في قضيتين اخرها 4953 لسنة 2013م الازبكية " أموال عامة "، و"عبد المنعم.ع.إ. 36 سنة " فني طباعة، والسابق اتهامه في قضيتين اخرها 2097 لسنة 2008م أوسيم / جيزة " سرقة "، و" أحمد.ا.ا. 44 سنة" فني طباعة، والسابق اتهامه في 8 قضايا آخرها 15824 لسنة 2013م عين شمس " سرقة "، و"محمد.ع.ح. 23 سنة" فني كمبيوتر، بتزوير المطبوعات الخاصة بوزارة المالية بالمطبعة الخاصة بالمتهم الاول وبيعها إلى مستوردي السجائر مقابل مبالغ مالية .

وبتقنين الاجراءات تم ضبطهم بحوزتهم ( 3 ماكينة طباعة كبيرة , ماكينة كبس علامة مائية , 3 مليون علامة مائية " باندورال " منسوبة لوزارة المالية , 4 شبلونة خاصة بالطباعة على الباندرولات , 39 شبلونه خاصة بطباعة أكياس مخدر الفودو والشادو , 2 جهاز كمبيوتر , 2 طباعة كمبيوتر , اسكنر , 2 شاشة كمبيوتر , مجموعة من المطبوعات المدون عليها وزارة التموين , الشركة القابضة للصناعات الغذائية , شركة مطاحن شرق الدلتا , جهاز تغليف كارنيهات , جهاز كتر بلر ).

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بقيامهم ببيع 500 ألف علامة مائية " باندورال " منسوبة لوزارة المالية للبائع "سعيد.ا.م.52 سنة" ومقيم باب البحر ، فتم إعداد الأكمنة وتم ضبطه وبحوزته 500 الف علامة مائية " باندورال "، وبمواجهته اعترف بشرائه المضبوطات من المتهم الاول لإستخدامها في وضعها علي علب السجائر بقصد التهرب من دفع الرسوم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.