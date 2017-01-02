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جنايات القاهرة تستكمل عرض الأسطوانات بقضية "كتائب حلوان"

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جنايات القاهرة تستكمل عرض الأسطوانات بقضية "كتائب حلوان" جنايات القاهرة تستكمل عرض الأسطوانات بقضية "كتائب حلوان"

>كتب ـ محمد عبد الرازق ـ تصوير ـ كريم عبد العزيز

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة 215 متهماً من ضمنهم 140 محبوسا من أنصار جماعة الإخوان بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة  لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة، "أبراج ومحاولات الكهرباء"، وتصوير المقطع الذائع إعلاميا باسم "كتائب حلوان".

 

وفى بداية الجلسة نبهت المحكمة على المتهمين بالجلوس والصمت، من أجل بدء الجلسة، فذكر أحد محامى الدفاع أنهم يعرضون على المحكمة أن هناك لجانا للامتحانات بالسجن، وبعضهم طلبة ولديهم امتحانات، فنبهت عليهم المحكمة مرة أخرى بالصمت والجلوس داخل القفص، لتقوم المحكمة بعدها بتكليف خبير المساعدات الفنية بأداء اليمين القانونية من أجل عرض الأحراز التى تمثلت فى عدد من الأسطوانات.

 

واحتوت الأسطوانة الأولى على اعتراف المتهم خالد محمد عبد الوهاب فى مقطع بالتخطيط لتفجير أبراج الكهرباء، وعندما قامت المحكمة بالنداء عليه داخل القفص، تبين أنه يصلى الظهر، فقال رئيس المحكمة "تقبل الله منه"، لتكمل المحكمة عرض الفيديو، الذى نص فيه المتهم "أننا ننتقم من إسقاط مرسى لأن العين بالعين، وأنى لو مت شهيد فى إحدى التظاهرات أو فى إحدى العمليات فأحشر مع الإمام حمزة، وأنه قام بأربع عمليات إرهابية، على مجموعتين.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

    

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.


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