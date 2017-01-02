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القبض على حداد لحيازته أسلحة نارية وطلقات داخل مسكنه ببولاق

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القبض على حداد لحيازته أسلحة نارية وطلقات داخل مسكنه ببولاق القبض على حداد لحيازته أسلحة نارية وطلقات داخل مسكنه ببولاق

>كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، القبض على حداد، لحيازته أسلحة نارية وطلقات لنفس الأعيرة، وقنابل مونة داخل مسكنه.

 

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا مفادها أن رشاد.ع.ر. 20 سنة حداد ،  والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 4933 لسنة 2016م بولاق " مخدرات " يحوز أسلحة نارية بمسكنه .

عقب تقنيين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم  من ضبطه ، وبحوزته 2 سلاح ناري  " فرد خرطوش عيار 12مم ، 4 طلقات من ذات العيار ،و6 قنابل مونة مختلفة الأحجام  ".

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

 

 

                                                           

                                


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