شرطة دبي تتلقى 193 ألف مكالمة "غير طارئة" خلال 2016

قال النقيب محمد حمد مدير مركز الاتصال (901) بالوكالة التابع لإدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، إن المركز الخاص بالمكالمات غير الطارئة تلقّى 193 ألفا و521 مكالمة خلال عام 2016، بواقع 169 ألفا و206 مكالمة استفسار عام، و14 ألفا و28 مكالمة دعم فني للتطبيقات الذكية، و9844 مكالمة على خط الشكاوى العمالية، و343 مكالمة شكوى متعاملين.

وأوضح النقيب محمد أن المركز نجح في تحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله والمتمثل في تخفيف الضغط عن رقم خط اتصال الحالات الطارئة (999)، ومن خلاله تمكنت شرطة دبي من التواصل مع الجمهور وتقديم أفضل الخدمات لهم ومساعدتهم في مختلف الحالات.

وأضاف أن المركز أجرى أكثر من 80 ألف محادثة (دردشة) خلال الفترة ذاتها، مؤكّدا نجاح الخدمة في تلبية استفسارات المتعاملين لاسيّما من يتواجدون خارج الدولة نظراً لغياب الكلفة المادية عليهم، الأمر الذي يحقّق السعادة للمتعاملين ويواكب في الوقت ذاته توجّهات حكومة دبي الذكيّة ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياًّ.

وتابع حديثه عن تلقي المركز أكثر من 20 ألف طلب مساعدة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، ليتم الاتصال بالمتعاملين وحل إشكالياتهم ليتابعوا تنفيذ الخدمات الذكية عبر تطبيق الشرطة.

وأكّد حرص شرطة دبي على التواصل مع الجمهور وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال مختلف قنوات التواصل خاصة خدمة المحادثة (دردشة) التي ساهمت في تعزيز التواصل مع المتعاملين، موضّحاً أن مركز الاتصال (901) يجيب دائماً على استفسارات الجمهور باللغتين العربية والانجليزية وتلقي الشكاوى والاقتراحات وحل مشاكلهم، وتوصيل اقتراحاتهم للإدارات المعنية في شرطة دبي، مشيراً إلى أن شرطة دبي كلفت فريقاً متخصصاً في مركز الاتصال (901) للرد على استفسارات وتساؤلات الجمهور.