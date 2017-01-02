أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يطلق «دبي هاربور» بأكبر مرفأ لليخوت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Google+ Print
محمد بن راشد يطلق «دبي هاربور» بأكبر مرفأ لليخوت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد بن راشد يطلق «دبي هاربور» بأكبر مرفأ لليخوت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع دبي هاربور الذي تتولى تنفيذه مجموعة مراس على مساحة 20 مليون قدم مربع ويضم أكبر مرفأ لليخوت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يقع مشروع دبي هاربور المتكامل بمنطقة الواجهة البحرية الواقعة على امتداد شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز بين جزيرة النخلة وجميرا بيتش ريزيدنس، ويضم مرفأ اليخوت الأكبر في المنطقة ويتسع لنحو 1,400 يخت ويشمل ميناء للسفن السياحية الضخمة ومبنى بطاقة استيعابية 6 آلاف راكب.

الميناء ضمن مشروع دبي هاربور يضاعف مع اكتمال تشغيله حجم السياحة البحرية القادمة إلى دبي والمُقدَّرة للعام 2017 بنحو 650 ألف سائح بحري.

وسيتم تنفيذ المشروع خلال فترة أربع سنوات ويشمل فنادق ووحدات سكنية ومركز تجاري.

يتميز المشروع بشبكة مواصلات متطورة وسيتم تطوير الشوارع الداخلية للمشروع بأسلوب يتيح استضافة سباقات الفورمولا كما يتميز ببنية تحتية مستقبلية تربطه بالمناطق المحيطة وخيارات التنقل البري والبحري والجوي ويضم 3 مهابط للطائرات العمودية.

وقال عبدالله الحباي، رئيس مجموعة مِراس أن دبي هاربور مشروع نوعي يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتحفيز السياحة البحرية وجذب مزيد من الاستثمارات، ويعكس توجيهات صاحب السمو محمد بن راشد في استحداث مشاريع مبتكرة ذات طابع إبداعي تخدم الأهداف الطموحة للتنمية الشاملة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية