محمد بن راشد يطلق «دبي هاربور» بأكبر مرفأ لليخوت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع دبي هاربور الذي تتولى تنفيذه مجموعة مراس على مساحة 20 مليون قدم مربع ويضم أكبر مرفأ لليخوت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يقع مشروع دبي هاربور المتكامل بمنطقة الواجهة البحرية الواقعة على امتداد شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز بين جزيرة النخلة وجميرا بيتش ريزيدنس، ويضم مرفأ اليخوت الأكبر في المنطقة ويتسع لنحو 1,400 يخت ويشمل ميناء للسفن السياحية الضخمة ومبنى بطاقة استيعابية 6 آلاف راكب.

الميناء ضمن مشروع دبي هاربور يضاعف مع اكتمال تشغيله حجم السياحة البحرية القادمة إلى دبي والمُقدَّرة للعام 2017 بنحو 650 ألف سائح بحري.

وسيتم تنفيذ المشروع خلال فترة أربع سنوات ويشمل فنادق ووحدات سكنية ومركز تجاري.

يتميز المشروع بشبكة مواصلات متطورة وسيتم تطوير الشوارع الداخلية للمشروع بأسلوب يتيح استضافة سباقات الفورمولا كما يتميز ببنية تحتية مستقبلية تربطه بالمناطق المحيطة وخيارات التنقل البري والبحري والجوي ويضم 3 مهابط للطائرات العمودية.

وقال عبدالله الحباي، رئيس مجموعة مِراس أن دبي هاربور مشروع نوعي يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتحفيز السياحة البحرية وجذب مزيد من الاستثمارات، ويعكس توجيهات صاحب السمو محمد بن راشد في استحداث مشاريع مبتكرة ذات طابع إبداعي تخدم الأهداف الطموحة للتنمية الشاملة.