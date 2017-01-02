شرطة دبي تنفذ 289 مهمة وتتعامل مع 73 حادث بحري العام الماضي

أكد الرائد علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، أن الإنقاذ البحري نفذ 289 مهمة وتعامل مع 73 حادث خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الحوادث البحرية تنوعت بين الغرق واصطدام بين سفن وزوارق ودرجات مائية، إضافة إلى جنوح سفن.

وأوضح أن شرطة دبي عندما تتلقى بلاغ الاستغاثة عن وقوع الحادث تحدد المكان بالضبط وتقوم بإرسال دورية إنقاذ على وجه السرعة، فإذا كان البلاغ بالقرب من الشاطئ يتم استخدام الدراجة المائية لسرعة الإنقاذ، وأما إذا كان البلاغ في عرض البحر فيتم تحديد إحداثيات مكان الاستغاثة عبر الأقمار الصناعية وتحريك زورق أو زورقين إلى نفس المكان.

وبين أن شرطة دبي جاهزة دائماً للتعامل مع الحالات الطارئة على الشواطئ على مدار 24 ساعة للتعامل مع الحوادث والاستجابة لها في أقل وقت ممكن، مبيناً أن هناك 8 نقاط إنقاذ بحرية للتعامل مع الحالات الطارئة في مختلف أرجاء الإمارة، وغواصين ومنقذين إضافة إلى زوارق ودراجات مائية ودراجات برمائية مع طواقمها جاهزة لخدمة افراد الجمهور في حال وقوع أي خطر.

وبين أن شرطة دبي حققت سرعة استجابة للتعامل مع الحوادث تراوحت بين 7 إلى 8 دقائق متفوقة بذلك على مؤشرة مدة الاستجابة الذي وضع مدة استجابة زمنية تتمثل في 12 دقيقة، وذلك بفضل الانتشار في مختلف أرجاء إمارة دبي والجهوزية والاستعداد الدائمين، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإدارة العامة للنقل والإنقاذ تُدرب الأفراد بشكل دوري على التعامل مع مختلف أنواع حالات الإنقاذ البحري، واستخدام أحدث الأدوات.

ودعا النقبي مرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء السباحة، وتجنب التيارات البحرية وارتفاع الأمواج والالتزام بالتعليمات والاشتراطات التي تضعها البلدية وشرطة دبي على حد سواء، والاستجابة لإشارة رفع العلم الأحمر الذي يعني ضرورة التوقف عن السباحة لما لذلك من خطر عليهم.

كما ودعا النقبي الجمهور إلى الاتصال بغرفة العمليات في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وأن يتم وصف المكان بدقة وبوضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين.