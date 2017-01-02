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جورج وسوف ناعيًا المطران«كابوتشي»: «كان شوكة في حلق إسرائيل»

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وسوفنعى المطرب اللبنانى الكبير جورج وسوف المطران هيلاريون كابوتشي، مطران القدس فى المنفي الذى توفى أمس الأحد عن عمر ناهز الـ94 عاما فى العاصمة الإيطالية روما.

وكتب وسوف عبر حسابه على موقع “تويتر” “غاب عنا جميعاً رمز المقاومة والحرية والنزاهة فى المنفى ورمز العروبة الذى كان شوكة فى حلق إسرائيل.إلى جنات الخلد يا سيدنا المطران”.

وكان المؤلف مدحت العدل قد حاول تقديم فيلما عن المطران الراحل،ورشح لبطولته الفنان فاروق الفيشاوى،قبلتعثر إنتاجه،كما قامت بتكريم” كابوتشى”، بإصدارطابع بريد يحمل صورته، كما كرمته عدد من الدول العربية بطوابع بريد مثل السودان وليبيا والعراق وسوريا والكويت.

يذكر أن المطران كابوتشي، ولد فى مدينة حلب عام 1922 فى سوريا، وكان مطراناً لكنيسة الروم الكاثوليك فى مدينة القدس منذ عام 1965، عرف عنه “دفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني، واعتقلته إسرائيل عام 1974 وحكم عليه بالسجن 12 عاما وطرد من الأراضى الفلسطينية عام 1978 وعاش حتى اليوم فى منفاه بمدينة روما”.

تغريدة جورج وسوف

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