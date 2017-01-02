الأهلي يبلغ بتروجت بالتراجع عن شراء الإثيوبى بيكلى.. ويطلب استعارته

كتب هيثم عويس

أبلغ مسئولو الأهلي نظراءهم ببتروجت بالتراجع عن شراء الإثيوبى شيمس بيكلى صانع ألعاب الفريق البترولى ورغبتهم فى استعارته لمدة 6 أشهر خلال الميركاتو الشتوى الحالى، لتجربته مع وضع بند فى التعاقد يتيح للنادى الأحمر التعاقد معه بشكل نهائى نهاية الموسم.

كان حسام البدرى المدير الفنى للأهلي قد أبلغ لجنة الكرة رغبته القوية فى التعاقد مع صانع الألعاب الإثيوبى بعد فشل التعاقد مع مهاجم أفريقى قوى، إلا أن لجنة الكرة تحفظت على رغبة المدير الفنى خوفا من تكرار سيناريو الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الحالى الذى فشل فى إثبات جدارته مع الأهلى.

ومن المقرر أن تحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة سواء بالإيجاب أو بالسلب خاصة وأن اللاعب يضغط بكل قوة على مسئولى ناديه للرحيل للأهلي.

يأتى ذلك كحل وسط بين إصرار حسام البدرى على التعاقد مع اللاعب وتحفظ لجنة الكرة على مستوى اللاعب الفنى.

يذكر أن مسئولى بتروجت اشترطوا الحصول على 12 مليون جنيه للموافقة على رحيل اللاعب بشكل نهائى بعد رفض محمد حمدى زكى مهاجم الأهلي فكرة إعارته للنادى البترولى فى صفقة انتقال بيكلى للأحمر.