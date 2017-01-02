محمد هانى يتلقى عرضا أوروبيا للرحيل عن الأهلي

كتب رمضان حسن

تلقى محمد هانى ظهير أيمن النادى الأهلي، عرضا رسميا من أحد الأندية الأوروبية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويتكتّم مسئولو الأهلى على اسم النادى الذى أرسل عرضا لمحمد هانى فى الأيام الماضية لوجود رغبة قوية لدى حسام البدرى المدير الفنى للفريق للإبقاء عليه خلال الفترة القادمة وعدم السماح برحيله.

ويفكّر حسام البدرى فى مواصلة الاعتماد خلال المباريات القادمة على أحمد فتحى فى وسط ملعب الأهلى ولهذا سيكون الفريق فى حاجة شديدة لجهود محمد هانى فى قيادة الجبهة اليُمنى خاصة مع الإصابات المتكررة للظهير الثالث باسم على.