أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

محمد صلاح وأسرته يعودون من لندن اليوم وينضم للمنتخب غدا

Google+ Print
محمد صلاح وأسرته يعودون من لندن اليوم وينضم للمنتخب غدا محمد صلاح وأسرته يعودون من لندن اليوم وينضم للمنتخب غدا

>كتب محمد مراد

يعود فى الثامنة والنصف مساء اليوم، محمد صلاح المحترف بصفوف روما الإيطالى إلى القاهرة قادماً من لندن برفقة أسرته بعد قضائه إجازة الكريسماس هناك.

 

من المقرر أن ينضم محمد صلاح إلى صفوف الوطنى غداً بعد أن كان مقرراً له اليوم استعداداً لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون المقرر انطلاقها فى الفترة من 14 يناير الجارى وحتى 5 فبراير المقبل.

 

اختار الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب 27 لاعبا للانضمام للمعسكر المغلق الذى انطلق أمس استعدادا لكأس أمم أفريقيا وهم: عصام الحضرى ( وادى دجلة ) - شريف إكرامى ( الأهلى ) - أحمد الشناوى ( الزمالك ) - محمد عواد ( الإسماعيلى ).

 

خط الدفاع: وأحمد فتحى وأحمد حجازى وسعد الدين سمير من ( الأهلى ) - أحمد دويدار وعلى جبر من ( الزمالك ) - محمد عبد الشافى ( أهلى جدة ) - حمادة طلبة ( المصرى ) وعمر جابر ( بازل السويسرى ) وأحمد المحمدى ( هال سيتى ) وكريم حافظ ( لانس الفرنسى).

 

خط الوسط: محمد الننى ( أرسنال الإنجليزى) ومحمد صلاح " روما الإيطالى " ورمضان صبحى ( ستوك سيتى الإنجليزى وعبد الله السعيد ( الأهلى ) وإبراهيم صلاح - طارق حامد ومحمد إبراهيم ( الزمالك ) ومحمود عبد المنعم "كهربا" ( اتحاد جدة السعودى ) - محمود حسن "تريزيجيه" ( موسكرون البلجيكى) - عمرو وردة ( بانيتوليكوس اليونانى ).

 

خط الهجوم: مروان محسن ( الأهلى ) وأحمد حسن "كوكا" ( سبورتنج براجا ) وأحمد جمعة ( المصرى ).


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق