محمد صلاح وأسرته يعودون من لندن اليوم وينضم للمنتخب غدا

كتب محمد مراد

يعود فى الثامنة والنصف مساء اليوم، محمد صلاح المحترف بصفوف روما الإيطالى إلى القاهرة قادماً من لندن برفقة أسرته بعد قضائه إجازة الكريسماس هناك.

من المقرر أن ينضم محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطنى غداً بعد أن كان مقرراً له اليوم استعداداً لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون المقرر انطلاقها فى الفترة من 14 يناير الجارى وحتى 5 فبراير المقبل.

اختار الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب 27 لاعبا للانضمام للمعسكر المغلق الذى انطلق أمس استعدادا لكأس أمم أفريقيا وهم: عصام الحضرى ( وادى دجلة ) - شريف إكرامى ( الأهلى ) - أحمد الشناوى ( الزمالك ) - محمد عواد ( الإسماعيلى ).

خط الدفاع: وأحمد فتحى وأحمد حجازى وسعد الدين سمير من ( الأهلى ) - أحمد دويدار وعلى جبر من ( الزمالك ) - محمد عبد الشافى ( أهلى جدة ) - حمادة طلبة ( المصرى ) وعمر جابر ( بازل السويسرى ) وأحمد المحمدى ( هال سيتى ) وكريم حافظ ( لانس الفرنسى).

خط الوسط: محمد الننى ( أرسنال الإنجليزى) ومحمد صلاح " روما الإيطالى " ورمضان صبحى ( ستوك سيتى الإنجليزى وعبد الله السعيد ( الأهلى ) وإبراهيم صلاح - طارق حامد ومحمد إبراهيم ( الزمالك ) ومحمود عبد المنعم "كهربا" ( اتحاد جدة السعودى ) - محمود حسن "تريزيجيه" ( موسكرون البلجيكى) - عمرو وردة ( بانيتوليكوس اليونانى ).

خط الهجوم: مروان محسن ( الأهلى ) وأحمد حسن "كوكا" ( سبورتنج براجا ) وأحمد جمعة ( المصرى ).