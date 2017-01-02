مجلس التعاون الخليجى مديناً الهجوم على سجن البحرين: عمل إرهابى شنيع

كتب مصطفى عنبر

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة للهجوم المسلح الذى استهدف مركز الاصلاح والتأهيل فى قرية (جو) البحرينية وأسفر عن استشهاد شرطى وإصابة آخر بجروح.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزيانى فى بيان له، إن دول المجلس تدين بشدة هذا الهجوم المسلح باعتباره عملا إرهابيا شنيعا وتعرب عن دعمها ومساندتها لمملكة البحرين فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على سلامة مواطنيها والقائمين على أراضيها.

وعبر الزيانى عن ثقته فى قدرات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى مملكة البحرين على سرعة القبض على العناصر الإرهابية المتورطة فى ارتكاب هذه الجريمة والهاربين لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم وكشف الجهات المحرضة والمساندة لهم.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أمس الأحد استشهاد رجل أمن إثر شن عناصر إرهابية هجوما مسلحا على مركز للإصلاح والتأهيل فى قرية (جو) مضيفة أن الحادث نتج عنه هروب 10 من المحكومين فى قضايا إرهابية.