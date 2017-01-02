السجن 10 سنوات لـ3 من عناصر إخوانية وبراءة 13 آخرين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الأولى، بمعاقبة 3 من أنصار الجماعة الإرهابية بالسجن المشدد 10 سنوات، فى الاتهامات الموجهة إليهم، ومصادرة السلاحين الناريين، والذخيرة، والمحررات المضبوطة معهم، وبراءة 13 آخرين، وذلك برئاسة المستشار بهاء المرى رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارون رمضان على الزقم، ومحمد السيد عبده، وسعيد عبد الرشيد السمادونى، وسكرتارية وليد شعبان الأعصر.

جاء ذلك على خلفية إلقاء القبض على عدد من الجماعة الإرهابية وأنصارهم، والصادر بحقهم ضبط وإحضار من النيابة العامة، لدعوتهم لتظاهرات، وحيازتهم لأسلحة، ووجهت لهم النياية عدداً من الاتهامات التى من شأنها تكدير السلم العام .