أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السجن 10 سنوات لـ3 من عناصر إخوانية وبراءة 13 آخرين فى كفر الشيخ

Google+ Print
السجن 10 سنوات لـ3 من عناصر إخوانية وبراءة 13 آخرين فى كفر الشيخ السجن 10 سنوات لـ3 من عناصر إخوانية وبراءة 13 آخرين فى كفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الأولى، بمعاقبة 3 من أنصار الجماعة الإرهابية بالسجن المشدد 10 سنوات، فى الاتهامات الموجهة إليهم، ومصادرة السلاحين الناريين، والذخيرة، والمحررات المضبوطة معهم، وبراءة 13 آخرين، وذلك برئاسة المستشار بهاء المرى رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارون رمضان على الزقم، ومحمد السيد عبده، وسعيد عبد الرشيد السمادونى، وسكرتارية وليد شعبان الأعصر.

جاء ذلك على خلفية إلقاء القبض على عدد من الجماعة الإرهابية وأنصارهم، والصادر بحقهم ضبط وإحضار من النيابة العامة، لدعوتهم لتظاهرات، وحيازتهم لأسلحة، ووجهت لهم النياية عدداً من الاتهامات التى من شأنها تكدير السلم العام .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365