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أحمد فتحي أفضل لاعب في الأهلي لعام 2016

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أحمد فتحي أفضل لاعب في الأهلي لعام 2016 أحمد فتحي أفضل لاعب في الأهلي لعام 2016

فاز أحمد فتحي، لاعب فريق الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في الأهلي خلال عام 2016.

واختارت جماهير النادي الأهلي أحمد فتحي كأفضل لاعب عام 2016، من خلال التصويت عبر الموقع الرسمي للنادي والصفحات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاز سعد الدين سمير مدافع فريق الأهلي, بجائزة أفضل لاعب في الأهلي عن شهر ديسمبر 2016.

كما فاز مؤمن زكريا بجائزة هداف الفريق خلال عام 2016, بعد نجاحه في تسجيل 18 هدفا في مختلف المنافسات التي شارك بها الأهلي في العام الماضي.

وجاء عبد الله السعيد, لاعب خط الوسط, في المركز الثاني برصيد 17 هدفا, وخلفه ماليك إيفونا مهاجم الفريق السابق برصيد 9 أهداف, ثم عماد متعب برصيد 8 أهداف ثم عمرو جمال ووليد سليمان برصيد 7 أهداف.

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