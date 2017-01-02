ضبط 1500 حالة غش بحقوق بنها

القليوبية - حسن عفيفى

قرر الدكتور السيد فوده عميد كلية الحقوق جامعة بنها ،إحالة 1500 طالب وطالبة بالتعليم المفتوح الى مجلس تأديب بعد ضبطهم متلبسين بأعمال الغش داخل اللجان خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية.

واشار فوده الى أن الطلاب المضبوطين بالغش فى اللجان تقرر إحالتهم الى مجالس التأديب الإبتدائية بالكلية وإتخاذ العقوبة المناسبة لكل حالة على حده وفقا لنوعية الخطأ الذى ارتكبه الطالب ثم يقوم الطالب بعدها بتقديم التماس للمجلس الإستئنافى بإدارة الجامعة.

وأكد عميد الكلية أن الهدوء ساد جميع لجان إمتحانات التعليم المفتوح والتى انتهت اليوم الأثنين ولم يحدث أى أعمال شغب أو خروج عن القانون والقيم والتقاليد الجامعية.