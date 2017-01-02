بعد تعديل اسمه 3مرات.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «القرموطى فى أرض النار»

طرح المؤلف محمد نبوى البوستر الرسمى لفيلم “القرموطى فى أرض النار”، المقرر عرضه 18 يناير المقبل.

> وكشف بوستر الفيلم عن تعديل إسم الفيلم لثالث مرة ليصبح “القرموطى فى أرض النار”،بدلا من إسمه الأصلى “القرموطى على خط النار”،والمؤقت “أبو مصعب القرموطى”.

يذكر، ان العمل يمثل عودة للساحه السينمائيه لبطله أحمد أدم،، ،يشاركه بطولته إيمان السيد ،محمود حافظ، وهو من إخراج أحمد البدري، تأليف محمد نبوي،وإنتاج أحمد السبكى.

و كانت بداية ظهور شخصية “القرموطى” مع مسلسل “سر الأرض” سنة 1994، ثم في مسلسل “القرموطي في مهمة سرية” سنة 1998، قبل أن يجسدها “أدم” لثالث مرة سنة 2005 في فيلم “معلهش إحنا بنتبهدل” الذي حقق نجاحا كبيرا وقتها.