تأجيل نظر دعوى تطالب بمنح الجنسية المصرية لـ«فلسطينى» الي 19 فبراير

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، وسكرتارية محمد عايد، تأجيل دعوى قضائية أقامها حسام سليمان المحامى وكيلا عن السيد محمد جبر فلسطينى الجنسية، يطالب فيها بإلزام الحكومة بمنحه الجنسية المصرية لكونه من أم مصرية لجلسة 19 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وجاء بها أن “جبر” من أم مصرية وأب فلسطينى، وأنه متزوج وله أولاد ومقيم بمصر منذ ولادته، وحتى الآن ترفض الحكومة منحه الجنسية المصرية.

وأضافت الدعوى، أن القانون حدد منح الجنسية المصرية لمن يولد من أم مصرية، إلا انه على الرغم تقديم كافة الأوراق التى تثبت احقية جبر فى الجنسية، لم يتم الموافقه على منحنا الجنسية