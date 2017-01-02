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المصرية للدواجن تقر بيع 45 فدان بقيمة 15.3 مليون جنيه

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المصرية للدواجن تقر بيع 45 فدان بقيمة 15.3 مليون جنيه المصرية للدواجن تقر بيع 45 فدان بقيمة 15.3 مليون جنيه

قالت المصرية للدواجن، إن مجلس الإدارة وافق على بيع 45 فدان بمحافظة الجيزة بقيمة 15.3 مليون جنيه لصالح عابدين إبراهيم فيصل.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الاثنين، أن مكتب بروفيشنالز للاستشارات المالية – مستشار مالي- انتهى من تقييم قطعة الأرض بقيمة 14.4 مليون جنيه بأقل من القيمة المقدم من المشتري.

وأضاف البيان أن لجنة الاستثمار بالشركة كانت قدرت قيمة الفدان بين 300 إلى 315 ألف جنيه، ليتراوح سعر الأرض بين 13.5 إلى 14.175 مليون جنيه.

وأشار البيان إلى تلقي المصرية للدواجن 4 عروض لشراء مساحة 45 فدان بأرض غمازة، تم اختيار أفضلها بقيمة 15.3 مليون جنيه.

وأقرت الجمعية العمومية للشركة، الثلاثاء الماضي، تعيين مستشارا ماليا لتحديد القيمة العادلة للأصول التي وافقت عليها والتي تشمل بيع المجزر الآلي، وأرض غمازة، ومزارع سقارة.

وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 190.25% لتصل إلى 1.4 مليون جنيه، خلال الربع الثاني المنتهي في الـ30 من سبتمبر الماضي.

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