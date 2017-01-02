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ليفت سلاب تعتزم تجزئة القيمة الاسمية وزيادة رأس المال

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ليفت سلاب تعتزم تجزئة القيمة الاسمية وزيادة رأس المال ليفت سلاب تعتزم تجزئة القيمة الاسمية وزيادة رأس المال

قالت المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب ، إنها وافقت على تجزئة القيمة الأسمية للسهم وزيادة رأس المال.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأثنين، أنها وافقت على مقترح التجزئة وزيادة رأس المال كأحد بدائل التمويل المتاحة أمام الشركة والمقدمة من المستشار المالي شركة إيجل للاستثمارات المالية.

ووفقاً لبيان الشركة، لم يتم تحديد قيمة التجزئة أو زيادة رأس المال.

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 54.9 مليون جنيه، موزعا على 5.4 مليون سهم، بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم.

وتحولت الشركة للربحية خلال الربع الثالث 2016 ، وبلغ صافي الأرباح 722.91 ألف جنيه.

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