شروط وخطوات الحصول على قرض البنك التجاري الدولي الذي يصل إلى مليون جنيه

شيماء مصطفى

أعلن البنك التجاري الدولي عن طرحه واحدا من أهم وأكبر القروض في البنوك المصرية على الإطلاق ، وذلك حيث يصل قيمة القرض إلى مليون جنيه مصري كامله ، ويوفر البنك خيارات دفع وسداد كثيرة وسهلة لكل عملائها داخل مصر وخارجها ، ويمكن سداد القرض على فترات تبدأ من 12 شهر وحتى 120 شهر أي عشر سنوات كاملة .

وتبدأ قروض البنك التجاري الدولي من 5 ألاف جنيه ، وتمتد إلى مليون جنيه مصري ، مع فترة ضمان على الحياة طوال مدة السداد التي تصل في بعض الأحيان إلى عشر سنوات كاملة ، مع إمكانية السداد في 160 فرع للبنك داخل جمهورية مصر العربية ، و80 ماكينة أيداع ألي في الكثير من المحافظات .



شروط الحصول على قرض البنك التجاري الدولي الذي يصل لمليون جنيه

أما عن الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يريد الحصول على القرض ، فلم يشترط القرض أن يكون الشخص موظفا بالدولة او بالجهات الحكومية ، فيمكن لأصحاب الأعمال ىالحرة الحصول على القرض ايضا ، وفي حالة كان الشخص موظفا ، فيجب عليه إحضار إخطار رسمي من جهة العمل بالراتب أو كشف حساب بنكي.

وفي حالة الشخص الغير موظف أو أصحاب الأعمال الحرة ، فيجب إحضار كشف حساب بنكي عن أخر 6 أشهر قبل التقدم للحصول على القرض ، بالإضافة إلى تقديم صورة من سجل تجاري ساري، وتقديم البطاقة الضريبية .

وأما عن الأوراق المطلوبة للتقدم إلى الحصول على قرض البنك التجاري التجاري الذي يصل إلى مليون جنيه ، فيجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري ، بالإضافة إلى أي أيصال يثبت محل الإقامة ، مثل أيصال الكهرباء أو المياة أو الغاز الطبيعي .

شبكةعيونالإخبارية

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