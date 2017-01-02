أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اليوم.. البرلمان الليبى يعقد جلسة لمحاسبة حكومة عبد الله الثنى

Google+ Print
اليوم.. البرلمان الليبى يعقد جلسة لمحاسبة حكومة عبد الله الثنى اليوم.. البرلمان الليبى يعقد جلسة لمحاسبة حكومة عبد الله الثنى

>كتب أحمد جمعة

ستعقد جلسة رسمية اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب الليبى بمدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

 

 

وقال المتحدث الرسمى باسم البرلمان الليبى عبد الله بليحق فى بيان صحفى حصل اليوم السابع على نسخة منه، اليوم الاثنين، إن الجلسة مخصصة لمسائلة الليبية المؤقتة والأجهزة الرقابية بالدولة وفقا للاستدعاء السابق لمجلس النواب ولما "أعلنه سلفا" حيث سيحضر للجلسة رئيس مجلس الوزاء عبدالله الثنى وعدد من الوزراء بالحكومة المؤقتة بالإضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزى الذى وصل إلى مقر المجلس ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس