اليوم.. البرلمان الليبى يعقد جلسة لمحاسبة حكومة عبد الله الثنى

كتب أحمد جمعة

ستعقد جلسة رسمية اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب الليبى بمدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وقال المتحدث الرسمى باسم البرلمان الليبى عبد الله بليحق فى بيان صحفى حصل اليوم السابع على نسخة منه، اليوم الاثنين، إن الجلسة مخصصة لمسائلة الحكومة الليبية المؤقتة والأجهزة الرقابية بالدولة وفقا للاستدعاء السابق لمجلس النواب ولما "أعلنه سلفا" حيث سيحضر للجلسة رئيس مجلس الوزاء عبدالله الثنى وعدد من الوزراء بالحكومة المؤقتة بالإضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزى الذى وصل إلى مقر المجلس ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.