حل مشكلة عامل مصري بالكويت وتسوية مستحقاته ونقل كفالته

تدخل مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بدولة الكويت لحل شكوى أحد العاملين المصريين يدعى هشام سويلم الأحمدى عامر ويعمل مساعد مدير لدى إحدى الجمعيات التعاونية التي قدمت بلاغا كيديا بتغيبه عن العمل.

وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من المستشار العمالي بالكويت جمال سيد أحمد يشير فيه إلى أنه تمكن من حل مشكلة المواطن المذكور بعد التواصل مع مدير عام الجمعية عدة مرات حيث تم تنازل الجمعية عن بلاغ التغيب الكيدي المقدم ضد العامل المصري وتسليمه جواز سفره وجميع مستحقاته فضلا عن نقل كفالته إلى جهة عمل أخرى.

وقدم العامل الشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة، ممثلة في المستشار العمالي على هذا الجهد لإنهاء مشكلته.