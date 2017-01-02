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داعش يتبنى تفجير الملهى الليلي في اسطنبول

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داعش يتبنى تفجير الملهى الليلي في اسطنبول داعش يتبنى تفجير الملهى الليلي في اسطنبول

أعلن تنظيم “داعش”، اليوم الاثنين، مسؤوليته عن الهجوم الدامي الذي استهدف ملهى ليليا في إسطنبول، ليلة رأس السنة، حسب “رويترز”.
> وفي وقت سابق رجحت السلطات التركية أن يكون التنظيم وراء الهجوم على الملهى، الذي خلف 39 قتيلا وأكثر من 60 جريحًا.

ونقلت تقارير لصحيفتي “حرييت” و”كرار”، الاثنين، عن مسؤولين أمنيين، قولهم إن السلطات حددت أن الإرهابيين الذين يتحملون مسؤولية العملية “جاءوا من دولة بآسيا الوسطى”، وتعتقد أنهم إما من أوزبكستان أو قرغيزستان.

كما عقدت الشرطة مقارنات بين هجوم الملهى الليلي، وبين الهجوم الذي خلف عددا كبيرا من الضحايا على مطار أتاتورك في يونيو الماضي، وتحقق فيما إذا كانت نفس الخلية في “داعش” هي التي نفذت كلا الهجومين.

والمنفذ الذي لا يزال طليقا، قتل شرطيا ورجلا آخر خارج ملهى “رينا” الليلي في ليلة رأس السنة، قبل أن يطلق النار على أشخاص كانوا يحتفلون داخل الملهى.

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