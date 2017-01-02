الرقابة المالية ترفض قرار زيادة رأسمال العربية للاستثمارات

كتب – أحمد عبد المنعم:

قالت العربية للاستثمارات، إن الهيئة العامة للرقابة المالية، رفضت اعتماد محضر الجمعية العامة الغير عادية، الخاص بزيادة رأس المال، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة في أكتوبر الماضي، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، من 440.243 مليون جنيه مصري إلى 650 مليون جنيه مصري، بزيادة نقدية قدرها 209.759 مليون جنيه.

وأضافت في بيان للبورصة ، اليوم الأثنين، أن قرار الهيئة خلص إلى استبعاد نسبة 18.4% من أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع وذلك لقيام أصحابها بتجميدها، بعد المواعيد القانونية.

وقالت العربية للاستثمارات، إن مجلس إدارتها سيجتمع لمناقشة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال المصدر وفقًا للمادة 33 من القانون 195.

وتحولت الشركة للربحية خلال الربع المالي الثالث من 2016-2017، بتحقيق صافي أرباح بلغت 12.3 مليون جنيه.