أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الرقابة المالية ترفض قرار زيادة رأسمال العربية للاستثمارات

Google+ Print
الرقابة المالية ترفض قرار زيادة رأسمال العربية للاستثمارات الرقابة المالية ترفض قرار زيادة رأسمال العربية للاستثمارات

كتب – أحمد عبد المنعم:

قالت العربية للاستثمارات، إن الهيئة العامة للرقابة المالية، رفضت اعتماد محضر الجمعية العامة  الغير عادية، الخاص بزيادة رأس المال، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة في أكتوبر الماضي، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، من 440.243 مليون جنيه مصري إلى 650 مليون جنيه مصري، بزيادة نقدية قدرها 209.759 مليون جنيه.

وأضافت في بيان للبورصة ، اليوم الأثنين، أن قرار الهيئة خلص إلى استبعاد نسبة 18.4% من أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع وذلك لقيام أصحابها بتجميدها، بعد المواعيد القانونية.

وقالت العربية للاستثمارات، إن مجلس إدارتها سيجتمع لمناقشة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال المصدر وفقًا للمادة 33 من القانون 195.

وتحولت الشركة للربحية خلال الربع المالي الثالث من 2016-2017، بتحقيق صافي أرباح بلغت 12.3 مليون جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا