أصدار الحكم على أمين الشرطة مغتصب الفتاة فى سيارة الشرطة بالساحل اليوم الأثنين 2 / 1 / 2017

اليوم الأثنين 2 / 1 /2017 تصدر محكمة جنايات القاهرة،برئاسة المستشار مطفى الكومى،حكمها على أمين الشرطة الذى أغتصب فتاة الساحل، بتهمة خطف أنثى وهتك عرض أنثى بسيارة شرطة فى الساحل، وكانت المحكمة فى أخر جلسة قررت أخلاء سبيل أمين الشرطة بدفع كفالة 3 ألاف جنية مصرى لكل منهم على ذمة القضية. أصدار الحكم على أمين الشرطة بأغتصاب فتاة:

والجدير بالذكر فى القضية أن النائب العام أحل أمينين شرطة أخرين إلى محكمة الجنايات، لأتهامهما

بأختطاف فتاة وهتك عرضها فى سيارة شرطة بمنطقة الساحل بشبرا، كما شفت التحقيقات أن الشرطيين

أستوقفوا سيارة تستقلها فتاة وشاب، وأجبر الفتاة على النزول من السيارة وأخذها إلى سيارة

الشرطة الخاصة بالنجدة،كما حاول الشباب الدفاع عنها ولكن بلاجدوى، وأخذها أمينين الشرطة

وجردها من ملابسها وهتك عرضها وصرخت الفتاة للأستغاثة ومحاولة منها الدفاع عن شرفها ولكن

بلا جدوى، فتم المجرم بعملتة هارباً، واليوم يقضى مصيره أمام حكم القضاء المصرى، كما أندلع شجار

قوى على قناة دريم الفضائية فى برنامج وائل الأبراشى، حيث قام بمحادثة بين الفتاة المغتصبة وزوجة

أمين الشرطة،حيث طلبة زوجة أمين الشرطة من وائل أبراشى أن يجمع التحريات عن زوجها وعن الفتاة

المغتصبة، قائلة أنة زوجها رجلاً مخلص للبدلة الذى يرتديها بينما الفتاة غريت كلامها عن التحقيقات، فقاطعتها الفتاة قائلة: أنا كلامى واحد وأجمعوا التحقيقات .

شبكةعيونالإخبارية

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