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الليلة.. رانيا محمود ياسين بديلة لمحمد الغيطي ببرنامج «صح النوم»

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الليلة.. رانيا محمود ياسين بديلة لمحمد الغيطي ببرنامج «صح النوم» الليلة.. رانيا محمود ياسين بديلة لمحمد الغيطي ببرنامج «صح النوم»

رانيا محمود ياسين

كتبت- إنجي لطفي

تقدم الفنانة والإعلامية رانيا محمود ياسين، اليوم الإثنين، حلقة استثنائية، من برنامج “صح النوم”، بدلاً من الإعلامي محمد الغيطي، على شاشة LTC، في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

وتستضيف “رانيا” خلال حلقة اليوم عبد المجيد إبراهيم، خبير التوقعات والخبير الفلكي، وفي الفقرة الثانيه يحل المحامي سمير صبري والنائبة مارجريت عازر ضيوفًا، وأيضَا الباحث السياسي أشرف عمارة للحديث عن إتفاقية ترسيم الحدود وماهو ودور ودور البرلمان في قضية تيران وصنافير.

يذكر أن، رانيا ياسين تقدم برنامج “رانيا والناس” يومي الخميس والجمعة.

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