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محكمة جنح السويس تبرىء ربة منزل من تهم الاعتداء على ضابط شرطة

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محكمة جنح السويس تبرىء ربة منزل من تهم الاعتداء على ضابط شرطة محكمة جنح السويس تبرىء ربة منزل من تهم الاعتداء على ضابط شرطة

>السويس- سيد نون

 

برأت محكمة جنح السويس ربة منزل من تهمة الاعتداء على ضابط شرطة اثناء ممارسة مهام عمله بقسم شرطة عتاقة.

 

وقضت المحكمة، اليوم، ببراءة " هـ . أ " ربه منزل من تهم الاعتداء علي " م . ع "  ضابط شرطة، كما برأتها من  تهمة السب والقذف لضابط الشرطة الذي اتهم السيدة بتوجه سباب وشتائهم له خلال قيامة بتأدية عملة بالقسم.

 

وقال أحمد الكيلاني، المحامي عن السيدة، إنه اتهم الضابط خلال المرافعة بابتزاز  موكلته ، مشيراً إلى أن أكد علي هيئة المحكمة خلال المرافعة على وجود تسجيلات صوتية  تثبت ذك .

 

وأشار الكيلاني، أن محكمة جنح السويس قضت ببراءة موكلته لعدم توفر دليل واحد على الاتهامات التى وجهها الضابط لها.

 

وكان ضابط الشرطة حرر محضراً ضد سيدة بقسم شرطة عتاقة، وتم إحالة المحضر للنيابة التى أحالة القضية إلى محكمة الجنح التى قضت بحكمها السابق.

 

 

 


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