ضبط 250 جرام هيروين و750 حشيش بحوزة تاجرى مخدرات بالإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكنت خدمة تأمين طريق محور التعمير دائرة قسم مينا البصل، من ضبط "م. ز" 37 سنة عامل زراعى مقيم دائرة قسم أول العامرية متلبساً بحوزته كمية لمخدر الهيروين " تزن حوالى 250 جرام ".

وأقر العامل بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وتحرر محضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

كما تمكن الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين خدمة تأمين طريق المحور دائرة قسم شرطة أول العامرية من ضبط "م. ه"- 33 سنة عاطل مقيم دائرة قسم الدخيلة السابق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات" منهم القضية جنايات الدخيله متلبساً بحوزته "3" طرب لمخدر الحشيش " تزن حوالى 750 جرام".

وأقر المضبوط بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.