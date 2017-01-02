وزير النقل: إنارة الدائرى بلمبات ليد وطرح إنشاء 20كوبرى مشاة مقابل إعلانات

(أ ش أ)

اجتمع الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، بقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى، لمتابعة الموقف التنفيذى لصيانة ونظافة وإنارة الطريق الدائرى، وأكد الوزير ضرورة تضافر الجهود لإحداث نقلة نوعية فى الطريق الدائرى، خاصة أنه أحد أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى.

واستعرض وزير النقل خطة العمل الخاصة بإنارة الطريق الدائرى بكافة قطاعاته، وبما يتضمنه من أنفاق، والتى وجه بها فى الاجتماعات السابقة، حيث تم التعاقد على 6000 كشاف ليد موفر للطاقة لإنارة الطريق، سيتم تركيبها على مسار الطريق الدائرى خلال شهر من الآن.

ووجه الوزير بضرورة الاهتمام بأعمال التخطيط السطحى وترميم واستكمال الحواجز الخرسانية وتدعيم الطريق باللوحات الإرشادية ورفع مستويات الأمن والسلامة وتأمين سلامة المرور على الطريق الدائرى، وإظهار الحارات المخصصة للنقل الثقيل.

كما وجه وزير النقل بضرورة وضع آليات جديدة للاستغلال الأمثل للطريق الدائرى فى مجال الإعلانات، كطرح إنشاء 20 كوبرى مشاة على الطريق الدائرى مقابل الإعلانات.

واطلع وزير النقل على نتائج حملات وأعمال النظافة التى تتم بالطريق الدائرى، وفق ما وجه به فى الاجتماعات السابقة من ضرورة دفع مزيد من الشركات والمعدات ومجموعات العمل الخاصة بنظافة الطريق الدائرى، حيث استعرض الحملات التى تمت لإزالة التعديات بكامل طول الطريق.