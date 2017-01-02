القوات المسلحة: ضبط 12 نفقًا و100 فرد خلال هجرة غير شرعية وكميات كبيرة من المواد المخدرة

تمكنت قوات حرس الحدود في نطاق الجيش الثاني الميداني من اكتشاف وتدمير عدد (12) فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء، بالإضافة إلى ضبط جرار زراعى محمل بعدد (800) قاروصة سجائر مهربة بمنطقة (رفح)، وضبط عربة ربع نقل محملة بعدد (19) لفافة لنبات البانجو المخدر بمنطقة (الإسماعيلية) ، وضبط عدد (2) فرد وبحوزتهم عدد (6) لفافة لنبات البانجو المخدر بمنطقة (معدية نمرة 6) ، فضلاً عن ضبط عربة ربع نقل محملة بعدد (4) لفافة لنبات البانجو بمنطقة (معدية سرابيوم) .

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على الصفحة الرسمية على “فيسبوك” اليوم الاثنين، فى نطاق الجيش الثالث الميدانى – تم ضبط عدد (593) لفافة لنبات البانجو بمنطقة (السويس) ، بالإضافة إلى ضبط عدد (138) لفافة لنبات البانجو المخدر بمنطقة (أبو رديس).

> وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية – تم ضبط عربة دفع رباعى محملة بعدد (360) كجم من جوهر الحشيش المخدر وعدد (2) بندقية آلية وبندقية قناصة ، وضبط عدد (300) ألف قرص مخدر ورشاش آلى خفيف وعدد (74) فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولات الهجرة غير الشرعية بمنطقة (السلوم) ، بالإضافة إلى ضبط عدد (9) عربة دفع رباعى محملين بعدد (375) كجم من جوهر الحشيش المخدر وعدد (7350) قاروصة سجائر مهربة وعدد (2) بندقية قناصة بمنطقة (بحر الرمال الأعظم) .

> وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية – تم ضبط عدد (26) فرد سورى الجنسية خلال محاولة الهجرة غير الشرعية بمنطقة (الشلاتين) ، بالإضافة إلى ضبط عدد (5) جهاز للكشف عن المعادن بمنطقة (أبو رماد).