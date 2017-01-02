«التضامن»: صرف مليون و400 ألف جنيه تعويضات لـ 16حالة من ضحايا البطرسية

أعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم صرف مليون و400 ألف جنيه لورثة 16 حالة وفاة حتى الآن من بين الذين قضوا فى حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية وعددهم الإجمالي 28 حالة وفاة، حيث تم الصرف للحالات التي أتمت الإجراءات القانونية وسيستكمل الصرف بمجرد إنهاء إجراءات إعلام الوراثة لـ 12 حالة متبقية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنه بالنسبة للمصابين فقد تم الصرف لعدد 33 حالة حتى الآن من إجمالي 50 حالة، حيث تم صرف ألفي جنيه لكل حالة إصابة استدعى علاجها البقاء أقل من 72 ساعة بالمستشفى، بينما تم صرف مبلغ 40 ألف جنيه لكل حالة استغرق علاجها أكثر من 72 ساعة في المستشفى، وأوضحت والي أنه سيستكمل الصرف لـ 17 حالة متبقية فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بملفاتهم الطبية.

وكانت وزارة التضامن قد أعلنت في وقت سابق صرف 100 ألف جنيه لورثة كل متوفى و40 ألف جنيه لكل مصاب قضى أكثر من 72 ساعة في المستشفيات و2000 جنيه لكل مصاب قضى أقل من 72 ساعة داخل المستشفى.

وأوضحت غادة والي أن الوزارة قد نسقت مع وزارة العدل لتخصيص محكمتين لسرعة إنهاء إجراءات إعلام الوراثة ووصول تقرير النيابة عن الحادث حتى تتمكن من دعم الأسر المنكوبة في ظروفها الإنسانية الصعبة قبل أعياد الميلاد.