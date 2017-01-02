أمطار خفيفة بالإسكندرية واستمرار حركة الملاحة ببوغازي الدخيلة

تعرضت الإسكندرية منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، لأمطار خفيفة ومتوسطة لم تؤثر على حركة سير المشاة أو الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة.

وأكد المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور – بحسب زكالة انباء الشرق الأوسط- إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم.

وقامت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المياه ومنع تراكمها بالشوارع وتسهيل مرور المواطنين.

كما عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض إلي نوة “انواء رأس السنة” وهي نوة ممطرة تستمر لمدة 4 أيام تصاحبها رياح غربية.