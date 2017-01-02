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وصول 1597 راس عجول حية لميناء ابو طرطور بالبحر الاحمر

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وصول 1597 راس عجول حية لميناء ابو طرطور بالبحر الاحمر وصول 1597 راس عجول حية لميناء ابو طرطور بالبحر الاحمر

>البحر الأحمر - عماد عرفة

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء ابو طرطور يستعد اليوم لاستقبال السفينة النورس وعلى متنها 1597 رأس عجول حية بوزن 2580 طن قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيئة السلع التموينية.

 

حيث تقوم لجنة من هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات والحجر البيطرى بسفاجا بفحص الشحنة ظاهريا قبل نقلها لحجر بيطرى الغردقة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو فحص الشحنة و التأكد من سلامتها قبل السماح بالافراج عنها و طرحها بالاسواق و المجمعات الاستهلاكية .

 

و شدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على كافة الجهات العاملة بالميناء باتخاذ ما يلزم من اجراءات قبل السماح بالافراج عن الشحنة .

 

كما صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

 

 

 

وكذلك اكد  المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 98 شاحنة و 121 راكب و 16 سيارة كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 435 راكب و 17 شاحنة و 18 سيارة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 70 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 75 شاحنة و 2 راكب، بينما شهد الميناء بالامس مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 104 شاحنة و 110 راكب و 5 سيارة .

 

 

 

وفى ميناء نويبع امد المتحدث الاعلامي للهيئة عن  استعداد الميناء اليوم لاستقبال العبارة سينا و على متنها 179 راكب و 6 براد و 4 تريلا و 1 سيارة كما تغادر العبارة سينا و على متنها 31 راكب و 25براد و 6 تريلا .

 

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة سينا و على متنها 463 راكب و 7 براد و 6 تريلا و 5 سيارة و 2 باص جيت فيما غادرت العبارة سينا و على متنها 220 راكب و 18 براد و 20 تريلا و 1 سيارة و 3 باص جيت و 300 طرد سمك .

 

 


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