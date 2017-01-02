مضغ اللبان والتدخين أسوأ عادات تسبب الإصابة بالغازات

كتبت نهى طارق

الانتفاخ هو أحد أكثر اضطرابات الجهاز الهضمى شيوعًا، وأشارت إحدى الدراسات إلى أن أكثر من 65 % من الأشخاص الذين لم يعانوا من أى اضطراب فى الجهاز الهضمى الخطيرة كانوا يعانون من الانتفاخ وكثرة الغازات.

وهناك بعض العادات السيئة اليومية التى تسبب هذه الحالة وينصح بتنجبها وذكرها موقع Top 10 Remedies

1- تناول الطعام بسرعة

من أهم أسباب الشعور بالانتفاخ هو تناول الأطعمة بسرعة، الأمر الذى يتسبب فى استنشاق كمية هواء، وبالتالى الشعور بانتفاخ البطن، كما أن ابتلاع كميات كبيرة من المواد الغذائية يجعلها تتراكم فى المعدة لصعوبة هضم جميعها فى وقت واحد، وهذه أحد أهم أسباب كثرة الغازات فى الجسم.

2- مضغ اللبان

مضغ اللبان بانتظام يؤدى إلى مرور الهواء الزائد عن طريق الفم إلى المعدة، الهواء الذى يصل إلى الجهاز الجهاز الهضمى يؤدى إلى الشعور بالانتفاخ والغازات، كما أن السكر والمحليات الصناعية الموجود فى اللبان على مادة السوربيتول تعتبر السبب الأساسى للانتفاخ والغازات.

3- التدخين

تقول الدراسات إن تدخين سيجارة أو سيجارتين فى اليوم أمر كاف لاستنشاق الهواء الزائد الذى يصل إلى معدتك والجهاز الهضمى، ويسبب الإصابة الغازات، وذلك وفقًا للمعهد القومى الأمريكى للصحة، كما أن السجائر بها مواد كيميائية ضارة تدخل الجسم وتضعف العضلات التى تربط بين المعدة والمرىء، ومسئولة عن منع الطعام من التدفق مرة أخرى إلى المرىء من المعدة، وعندما لا تعمل هذه العضلة بشكل صحيح يمكن أن يؤدى ذلك إلى كثرة الغازات وانتفاخ البطن.

4- عدم تناول القدر الكافى من الماء

عدم شرب ما يكفى من المياه واحد من العادات السيئة الأكثر شيوعا، فعدم الحصول على الماء يتسبب فى تجميد الدهون وجفاف الجسم وهذا يؤدى إلى انتفاخ المعدة وكثرة الغازات.