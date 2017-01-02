أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مضغ اللبان والتدخين أسوأ عادات تسبب الإصابة بالغازات

Google+ Print
مضغ اللبان والتدخين أسوأ عادات تسبب الإصابة بالغازات مضغ اللبان والتدخين أسوأ عادات تسبب الإصابة بالغازات

>كتبت نهى طارق

الانتفاخ هو أحد أكثر اضطرابات الجهاز الهضمى شيوعًا، وأشارت إحدى الدراسات إلى أن أكثر من 65 % من الأشخاص الذين لم يعانوا من أى اضطراب فى الجهاز الهضمى الخطيرة كانوا يعانون من الانتفاخ وكثرة الغازات.

 

وهناك بعض العادات السيئة اليومية التى تسبب هذه الحالة وينصح بتنجبها وذكرها موقع Top 10 Remedies

:

1-  تناول الطعام بسرعة

من أهم أسباب الشعور بالانتفاخ هو تناول الأطعمة بسرعة، الأمر الذى يتسبب فى استنشاق كمية هواء، وبالتالى الشعور بانتفاخ البطن، كما أن ابتلاع كميات كبيرة من المواد الغذائية يجعلها تتراكم فى المعدة لصعوبة هضم جميعها فى وقت واحد، وهذه أحد أهم أسباب كثرة الغازات فى الجسم.

 

2- مضغ اللبان

مضغ اللبان بانتظام يؤدى إلى مرور الهواء الزائد عن طريق الفم إلى المعدة، الهواء الذى يصل إلى الجهاز الجهاز الهضمى يؤدى إلى الشعور بالانتفاخ والغازات، كما أن السكر والمحليات الصناعية الموجود فى اللبان على مادة السوربيتول تعتبر السبب الأساسى للانتفاخ والغازات.

 

3- التدخين

تقول الدراسات إن تدخين سيجارة أو سيجارتين فى اليوم أمر كاف لاستنشاق الهواء الزائد الذى يصل إلى معدتك والجهاز الهضمى، ويسبب الإصابة الغازات، وذلك وفقًا للمعهد القومى الأمريكى للصحة، كما أن السجائر بها مواد كيميائية ضارة تدخل الجسم وتضعف العضلات التى تربط بين المعدة والمرىء، ومسئولة عن منع الطعام من التدفق مرة أخرى إلى المرىء من المعدة، وعندما لا تعمل هذه العضلة بشكل صحيح يمكن أن يؤدى ذلك إلى كثرة الغازات وانتفاخ البطن.

 

4-  عدم تناول القدر الكافى من الماء

عدم شرب ما يكفى من المياه واحد من العادات السيئة الأكثر شيوعا، فعدم الحصول على الماء يتسبب فى تجميد وجفاف الجسم وهذا يؤدى إلى انتفاخ المعدة وكثرة الغازات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم