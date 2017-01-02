كهربا يخطر الزمالك بالعروض الخليجية خلال أيام

كتب أحمد توفيق - عمرو جاب الله

تلقى محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب نادى الزمالك المعار لصفوف اتحاد جدة السعودى، لنهاية الموسم الجارى عدة عروض خليجية فى الفترة الأخيرة سيعرضها وكيل أعماله أحمد يحيى على مجلس إدارة قلعة ميت عقبة خلال الأيام القادمة .

كهربا هداف الاتحاد وثانى هدافى الدورى السعودى

ويؤدى كهربا أداء متميز مع اتحاد جدة بالدورى السعودى خلال الموسم الحالى حيث يحتل صدارة هدافى الفريق برصيد 12 هدف يحتل بها أيضا المركز الثانى فى ترتيب هدافى الدورى، الذى يتصدره السورى عمر السومة مهاجم أهلى جدة برصيد 16 هدف مما جعل صانع ألعاب الزمالك يتلقى العديد من العروض فى الآونة الأخيرة .

كهربا على رادار العين الإماراتى

وسبق وأعلن نادي العين الإماراتى رغبته فى التعاقد مع محمود كهربا حيث كان يرغب فى الحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوى الجارى لكن تمسك النادى السعودى باستمرار اللاعب لحين انتهاء إعارته .

كهربا يسعى للاحتراف الأوروبى

ويأمل كهربا فى تلقى عروض من أندية أوروبية خلال الفترة القادمة والعودة للاحتراف الأوروبى مرة أخرى حال تألقه مع المنتخب الوطنى فى بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى الجابون شهر يناير الجارى ويتواجد كهربا ضمن قائمة الفراعنة المسافرة إلى هناك يوم 13 من الشهر الحالى لخوض منافسات البطولة .