بالصور.. قوات حرس الحدود تضبط 100 مهاجر غير شرعى بالسلوم وشلاتين خلال 10 أيام

كتب زكى القاضى

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، جهود قوات حرس الحدود خلال الفترة من ١٨ ديسمبر إلى ٢٨ من نفس الشهر.

وجاء في بيان المتحدث العسكرى، "استمراراً لجهود قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية تمكنت قوات حرس الحدود فى نطاق الجيش الثانى الميدانى من إكتشاف وتدمير عدد (12) فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء، بالإضافة إلى ضبط جرار زراعى محمل بعدد (800) قاروصة سجائر مهربة بمنطقة (رفح) ، وضبط عربة ربع نقل محملة بعدد (19) لفافة لنبات البانجو المخدر بمنطقة (الإسماعيلية) ، وضبط عدد (2) فرد وبحوزتهم عدد (6) لفافة لنبات البانجو المخدر بمنطقة (معدية نمرة 6) ، فضلاً عن ضبط عربة ربع نقل محملة ، بعدد (4) لفافة لنبات البانجو بمنطقة (معدية سرابيوم) .

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى - تم ضبط عدد (593) لفافة لنبات البانجو بمنطقة (السويس) ، بالإضافة إلى ضبط عدد (138) لفافة لنبات البانجو المخدر بمنطقة (أبو رديس).

وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية - تم ضبط عربة دفع رباعى محملة بعدد (360) كجم من جوهر الحشيش المخدر وعدد (2) بندقية آلية وبندقية قناصة ، وضبط عدد (300) ألف قرص مخدر ورشاش آلى خفيف وعدد (74) فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولات الهجرة غير الشرعية بمنطقة (السلوم) ، بالإضافة إلى ضبط عدد (9) عربة دفع رباعى محملين بعدد (375) كجم من جوهر الحشيش المخدر وعدد (7350) قاروصة سجائر مهربة وعدد (2) بندقية قناصة بمنطقة (بحر الرمال الأعظم) .

وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية - تم ضبط (26) فرد سورى الجنسية خلال محاولة الهجرة غير الشرعية بمنطقة (الشلاتين)، بالإضافة إلى ضبط عدد (5) جهاز للكشف عن المعادن بمنطقة (أبو رماد).