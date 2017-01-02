أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لجنة مشتركة من وزارتى "الصحة والمالية" لدراسة مناقصات الأدوية

Google+ Print
لجنة مشتركة من وزارتى "الصحة والمالية" لدراسة مناقصات الأدوية لجنة مشتركة من وزارتى "الصحة والمالية" لدراسة مناقصات الأدوية

>كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة المالية، لإعداد دراسة تحليلية مستفيضة حول وضع مناقصات الأدوية داخل الوزارة، بعد قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعارها بنسبة 50% من سعر الترسية، بشرط ألا تتعدى سعر بيع الجمهور.

 

وقال نائب أول وزير المالية الدكتور محمد معيط لـ"اليوم السابع"، إن الدراسة التى تعدها الوزارتان حاليا حول مناقصات الأدوية ستتضمن عددها ونوعية الأدوية، التى تورد للوزارة وكمياتها والتكلفة الحالية والتكاليف بعد زيادتها 50% من سعر الترسية الحالية.

 

وأضاف نائب أول وزير المالية، أنه سيتم الانتهاء من الدراسة خلال أيام على أن تقدم وزارتا المالية والصحة رؤية واضحة للتعامل مع الأوضاع المالية الجديدة بعد زيادة الأسعار، وتابع أنه إذا طلب من المالية أى تعزيزات مالية لبنود المناقصات فستقوم بالتعاون مع "الصحة" بتوفيرها وفق الضوابط المعمول بها ماليا.

 

ووفقا لقرار رئيس الوزراء تتم زيادة المستحضرات الراسية فى مناقصة وزارة الصحة والتأمين الصحى بنسبة 50% من الترسية الحالية للمناقصة السارية، بشرط أن لا تتعدى سعر بيع الجمهور ويتم تحديد الأدوية وإنهاء كل الإجراءات بحد أقصى أول فبراير 2017، ويتم حساب سعر الصرف لشهور نوفمبر وديسمبر ويناير المعلن من البنك المركزى.

 

فى سياق متصل، كشف نائب أول وزير المالية أنه سيتم إعلان المؤشرات الأولية للدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع التأمين الصحى الجديد خلال النصف الثانى من شهر يناير الجارى، مشيرا إلى أن انتهاء الدراسة الاكتوارية سيضع القانون على الأجندة التشريعية للبرلمان، وموضحا أن قانون التأمين الصحى الجديد وصل إلى مرحلة متقدمة جدا فى النواحى التشريعية وسيتم طرحه على البرلمان للمناقشة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه فور إقرار القانون من البرلمان بشكل نهائى ستبدأ مراحل تطبيق المراحل الأولى مباشرة.

 

 من جانبه قال عضو الجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل الدكتور علاء غنام: إن اللجنة تنظم حاليا جلسات عمل واستماع لأعضاء البرلمان لشرح أبعاد ونصوص قانون التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن اللجنة حاليا تقوم بمناقشة تفاصيل المرحلة الانتقالية لتطبيق القانون الجديد، حيث ستستغرق عملية التطبيق 10 سنوات على أن تكون مرحلة كل عامين.

 

وتابع غنام أن القانون جاهز بكل بنوده للعرض على البرلمان واللجنة، فى انتظار أن تتقدم بمشروع القانون لمناقشته واعتماده، لافتا إلى أن هيئة التأمين الصحى بدأت فى تدريب العاملين بالهيئة على آليات التعامل بمواد ونصوص القانون الجديد وتشمل التدريبات أطباء وتمريض وفنيين وإداريين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار