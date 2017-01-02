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ضبط عاطل وبحوزته 6 كيلو بانجو وحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

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ضبط عاطل وبحوزته 6 كيلو بانجو وحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية ضبط عاطل وبحوزته 6 كيلو بانجو وحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

>المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز أشمون بالمنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 6 كيلو بانجو وحشيش وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة أشمون تفيد قيام ع. ع. 57 عاطل ومقيم بدائرة مركز أشمون، مدرج جنائيا والسابق اتهامه فى 4 قضايا بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها بين المتعاطين بدائرة المركز والقرى المجاورة.

 

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير امن المنوفية، والعميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية وضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركز شرطة أشمون برئاسة المقدم خالد عبد الحليم مفتش المباحث، الرائد أحمد عبد المعبود رئيس مباحث مركز أشمون وتمكنت من ضبط المتحرى عنه وبحوزته 5 فرش لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 1250 جراما، 122 لفافة لبنات البانجو المخدر تزن حوالى 5 كيلو جرامات 2610 أقراص مخدرة - مبلغ مالى قدره "10000 جنيه" -4 هاتف محمول بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والمبلغ المالى حصيلة مزاولة نشاطه، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 196 جنح مركز أشمون لسنة 2016.


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