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أكثر 10 مواد قراءة في «البيان» عام 2016

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أكثر 10 مواد قراءة في «البيان» عام 2016 أكثر 10 مواد قراءة في «البيان» عام 2016

ينشر موقع البيان قائمة لأكثر 10 مواضيع قراءة في عام 2016، وفقاً لإحصائيات غوغل.

وأظهرت القائمة تفاعلا كبيرا لقراء البيان مع قصة الأطفال الذين سقطوا في بئر منزلهم بمدينة العين، إذ حصد الموضوع أكبر نسبة من القراءة.
> كما تفاعل القراء مع المرسوم الأميري الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بترقية وإحالة ضباط بشرطة أبوظبي إلى التقاعد، إذ احتل الموضوع المرتبة الثانية في قائمتنا.

وأظهر القراء اهتماما كبيرا بأخبار التقنية لاسيما الأخبار التي تتعلق بجديد "واتسآب"  إذ ضمت القائمة 3 مواضيع متعلقة بهذا التطبيق.

وفيما يلي قائمة أكثر 10 مواد قراءة في «البيان» عام 2016:

1- تشييع جثامين الأطفال المواطنين الثلاثة الذين سقطوا ببئر في العين
> 2- رئيس الدولة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية وإحالة ضباط بشرطة أبوظبي إلى التقاعد
> 3- شاهد.. كيف تحذف رسالة واتسآب قبل استلام المرسل اليه؟
> 4- مميزات تجبرك على حذف واتسآب الأخضر وتنزيل واتس بلس
> 5- قصة أجمل جارية تزوجها سلطان عثماني قتلت ابنها وحكمت 37 عاماً
> 6- لأول مرة في العالم.. إماراتية تضع طفلا من نسيج مبيض مجمد
> 7- سيف بن زايد يعدّل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب
> 8- الحمادي: قرار بتعديل الخطة الدراسية للعام الحالي
> 9- خطأ بسيط في استخدام "واتسآب" يفضح كل أسرارك
> 10- بالفيديو.. ركل فتاة ورميها من أعلى الدرج في ألمانيا

 

 

 

 

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